İSKİ, maliyetten kaçtığı için kanalizasyon suları arıtılmadan Riva Deresi'ne akıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSKİ'nin maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını (atık suları) arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edildi.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden atık suyun arıtılmadan dereye akıtıldığı görülüyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da "Riva Deresi dahil Karadeniz'e dökülen tüm derelerin ıslahı ve bakımı DSİ sorumluluğundadır. Riva Deresi boyunca yer alan sanayi tesisi, ticari işletme ve maden ocaklarının denetimi ve çevre izinleri de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkisindedir" açıklaması yapmıştı. Ancak Ongun'un iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtmadan Riva Deresi'ne akıtan İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne idari yaptırım kararı aldı ve 72 bin 197 TL para cezası uyguladı. İSKİ'den müdürlüğe gönderilen yazıda ise tesis kapasitesinin atıksu debisini özellikle yağışlı havalarda karşılayamadığı bildirildi.

2019'da Riva Deresi hat boyunca denetlendiği ve bu denetimde İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtmaya alındığı, bir kısmının ise by-pass hattına verildiği tespit edildi. By-pass hattına verilen suyun kanalizasyon suları (atık su) olduğu, Riva Deresi ve denize akıtıldığı bildirildi. Derenin bır çok yerinde kirlilik nedeniyle köpükler oluştu.

NUMUNELER İNCELENİYOR

İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi'nden de atık su arıtması yapılmadığı belirlendi. İşte detaylar:

Çekmeköy ve Beykoz'dan geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nin Bozhane Köyü'nde derenin kirli aktığı, kabarcıklar çıktığı ve kötü koktuğu tespit edildi.

Ömerli Baraj Gölü'ne kadar derenin sık sık kontrol edilerek takip edildiği ancak Bozhane Mahallesi'nde tespit edilen kirlilikte bir deşarja rastlanılmadığı öğrenildi. Riva Deresi'ne mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığı tespit edildi. Dereye en yüksek miktarda deşarj Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden yapılıyor.

Riva Deresi'nin İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik AAT deşarjından önce İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Hattı, İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı, İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ile derenin karıştığı yer ile Bozhane Köyü'nden numuneler alındı. Dün de 43 noktadan numuna alındı.

ARITMA TESİSİ BÜYÜTÜLMELİDİR

BOZHANE Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u kınadıklarını belirterek şunları söyledi: "Sayın Murat Ongun, tesiste sıkıntı olduğunu söylemeliydi. Açıklaması bizi üzdü. Bİze 'Başınızın çaresine bakın' dedi. İBB, arıtma tesisini büyütmeli. İSKİ, atık suları arıtacak, DSİ ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de derelerin ıslahını sağlayacak. Beykoz Belediyesi de Riva Deresi'nin güzelleşmesi için katkıyı sağlayacağını açıkladı. Elbirliğiyle Riva Deresi temizlenmelidir."

ARITMA TESİSİNE 'GEREKSİZ' DEDİ

Arıtma tesisini gereksiz bulan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımı, Riva'da yaşanan skandalı nedenlerini ortaya koyuyor. İmamoğlu, reklam sponsoru olduğu TELE1'de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in programına katıldı. İmamoğlu programda skandal açıklamalarda bulundu.

AK Parti döneminde yapılan ancak seçim sürecinde açılması ertelenen Kemerburgaz Kent Ormanı ile Osmanlı döneminden kalan ve son olarak eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulan Hacıosman Korusu için "Buraları biz göreve gelir gelmez hemen başladık, bitirdik ve açtık. Buraları biz yaptık" dedi.

Göreve geldikten kısa bir süre sonra Haliç ve İstanbul Boğazı'nın temizliği ve canlı çeşitliliğini artırma ve korumada hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal eden İmamoğlu, yine AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve 25 Ocak 2019'da hizmete giren Haliç'teki Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'ni de kendilerinin yaptığını iddia etti.

İmamoğlu konuşmasında "Haliç'te, projesi hazırlanmış tesisin sürecini biz başlattık, tamamladık ve devreye soktuk... Hem de bu sistemi, çevreyi de perişan edecek gereksiz bir arıtma tesisini iptal ettiğimiz o alanda kurmuşuz ve bunu harekete geçirmişiz" diye konuştu.

İmamoğlu göreve geldikten sonra İBB'nin AK Parti döneminde sadece 2019'da ayırdığı 1 milyar 12 milyon TL'lik deprem bütçesinden yüzde 65 kesinti yapıp 341 milyon TL'ye indirdi. Buna rağmen deprem konusunda hükümetle düzgün bir iletişimi hala kuramamasından dert yandı.

'TEMEL ATMAMA' ŞOVUYLA TESİSİ İPTAL ETMİŞTİ

İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. İBB Başkanı İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti.