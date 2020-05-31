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Atakan Arslan'ı şehit eden silahlı saldırgan gözaltında

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı
 31 Mayıs 2020 11:49
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Atakan Arslan'ı şehit eden silahlı saldırgan gözaltında

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde dün Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu hain silahlı saldırıda tetiği çektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Devam eden kapsamlı çalışmalar neticesinde hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve polis memuru Atakan Arslan'ı şehit ettiği değerlendirilen M.E.C, Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Ayrıca olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A'nın dün akşam yakalandığı da hatırlatıldı.

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Anadolu Ajansı
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