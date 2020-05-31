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Mesire yerleri yeniden açılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: Normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ilimizdeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek
 31 Mayıs 2020 12:11
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Mesire yerleri yeniden açılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle normalleşme takvimi çerçevesinde 81 ildeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarla buluşturacaklarını belirterek, "İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek." ifadesini kullandı.

Karacabey, yazılı açıklamasında, belirlenen kurallar dahilinde Türkiye'deki 1538 mesire yerini yarından itibaren açacaklarını bildirdi.

Normalleşme takviminin ikinci adımı kapsamında 81 ildeki mesire yerlerini tekrar vatandaşlarla buluşturacaklarını aktaran Karacabey, "İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalarla 2002'de 92 olan mesire yeri sayısını bugün itibariyle 1538'e yükselttiklerine dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından büyük önem taşıyan mesire alanları 30 bin kişiye istihdam sağlaması ve ulusal ekonomiye 800 milyon lira katkı sunması bakımından da büyük önem taşıyor. Ayrıca mesire yerleri içerisinde bulunan yöresel ürün satış yerleri sayesinde de vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor."
Anadolu Ajansı
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