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Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 31 Mayıs 2020 12:21
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Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun'un "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer aldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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