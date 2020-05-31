Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği olayın faillerinden terörist Veysel Altun'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|31 Mayıs 2020 12:21
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