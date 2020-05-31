DHA'nın haberi doğru çıkmadı. Dilek Hemşire yaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Dilek Hemşire'nin her şeye rağmen hayatla bağlarını koruduğunu paylaştı. Dün DHA'nın geçtiği haberde Dilek hemşirenin vefat ettiği belirtilmişti.
|31 Mayıs 2020 12:32
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'den yaptığı paylaşımda; 'DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR.' ifadelerini kullandı.
DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlxDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
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