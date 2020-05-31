Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane virane halde!
Sultan Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
|31 Mayıs 2020 12:32
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