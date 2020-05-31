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Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane virane halde!

Sultan Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
 31 Mayıs 2020 12:32
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Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane virane halde!

Sultan Abdulhamitin yaptırdığı yetimhane yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

122 yaşında olan ve 2. Abdülhamit döneminde inşa sahip yapı, Büyükada Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Yıllardır bakımsız şekilde, kaderine terk edilmiş durumda
Memurlar.Net
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