1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk karantinaya alınan ilçeydi... Yeni vakalar görüldü

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, kent dışından cenaze için gelen aile ve yakınlarında koronavirüs tespit edildi. Yapılan filyasyon taramasıyla 60'tan fazla kişi de Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.
 31 Mayıs 2020 12:45
Yazdır
İlk karantinaya alınan ilçeydi... Yeni vakalar görüldü

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Borçka ilçesi ve Aralık köyü 2 Nisan'da 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi.

KARANTİNA KALKTI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi 17 Nisan'da gece itibariyle sona erdi. Ekipler, demir bariyerlerin bir kısmını kaldırırken, ilçeye giriş çıkışlar ise kontörlü sağlanmaya başladı.

VAKA GÖRÜLDÜ, FİLYASYONA BAŞLANDI

Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka ilçesinde karantinanın kalkmasıyla mayıs ayında pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine filyasyon taramasına başlatan sağlık ekiplerince, 60 kişi karantina altına alındı.

'TEDBİR ALIYOR, KİMSEYE YAKLAŞMIYORUZ'

İlçe sakinlerinden Yusuf Mert, koronavirüs vakalarının görülmesi ile ilgili "Öyle duyduk, cenaze için gelenlerden dolayı olmuş galiba. Biz de uzun zamandır hastaneye gitmedik, tedbir aldık. 3 aydır Borçka'ya inmemiştik. Birkaç kişi ile birlikte çarşıya indik. Şu anda kimse yok. Vaka var ama tedbir alıyoruz, kimseye yaklaşmıyoruz" dedi.

'TEDBİR ÇOK ÖNEMLİ'

İlçede oturan Oğuz Şentürk de, tedbir almanın son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Burada böyle bir şey olduğuna inanmıyorum; dışarıdan gelenler getirdi. İnsanlar evlere kapanıyor ama kendine baktıktan, tedbir aldıktan sonra insanoğluna ne olabilir ki. Tedbir çok önemli" diye konuştu.

'UMARIZ SALGIN BİTER'

Vakaların, kent dışından ilçeye gelenlerden kaynaklı olduğunu anlatan Yılmaz Eryiğit ise, "Burada bayadır vakamız yoktu, dışarıdan gelenler nedeniyle çıktı. Vakalar tespit edildi. Hastanelerde yatıyorlardı. Tüm halk olarak huzursuzluk yaşıyoruz. Evde durmak da zor; insanın psikolojisi bozuluyor. 'Ne olursa olsun' gibi düşüncelere kapılıyoruz. Umarız salgın biter" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABB'den kadın sağlığı için 'gezici araç' hizmeti
31 Mayıs 2020 14:30		 İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
31 Mayıs 2020 14:17
Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
31 Mayıs 2020 14:02		 İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı
31 Mayıs 2020 13:28
İSKİ, maliyetten kaçtığı için kanalizasyon suları arıtılmadan Riva Deresi'ne akıyor
31 Mayıs 2020 11:31		 'Turizmin başkentinde' uçuşlar başlıyor
31 Mayıs 2020 11:12
Belediye organize etti, imece usulü çay topladılar
31 Mayıs 2020 09:27		 Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
30 Mayıs 2020 23:59
Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
30 Mayıs 2020 23:44		 İl Sağlık Müdürü açıkladı: 3 günde 4 pozitif vaka görüldü
30 Mayıs 2020 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - Erdoğan: Salgının yayılma hızını kırdık14:39 - Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil14:35 - Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor14:30 - ABB'den kadın sağlığı için 'gezici araç' hizmeti14:24 - Bakan Selçuk: Engelliler için virüs rehberi hazırladık14:17 - İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam14:15 - Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı14:13 - İHL öğrencisi, Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu14:09 - Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürmek14:02 - Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
13:59 - Öğretmenler Türkiye için 'Selanik türküsü'nü söyledi13:56 - 75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim13:53 - Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı13:50 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'düğün' açıklaması13:46 - FETÖ'den tutuklanmıştı... 900 milyon $'lık borçla battı13:34 - Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı13:28 - İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı13:23 - İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Memuriyete dönmede aranılan bekleme süreleri ve istisnalar
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 2
bana kalırsa 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 5
abd'de yayılan olaylar 3
bugün yazasım yok 2
pazar gününü evde geçirmek 1
Google 2
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 3
sansür 2
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam