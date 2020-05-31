Uçuşlarda 0-2 yaş arası için HES koduna gerek yok
HES kodu zorunluluğu gerekmeyen sadece 0-2 yaş aralığındaki çocuklar olacak.
|31 Mayıs 2020 12:44
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