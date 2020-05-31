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EBA TV'de yaz döneminde 1 ve 2'nci sınıflara yönelik içerikler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yazın EBA Televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek
 31 Mayıs 2020 12:59
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EBA TV'de yaz döneminde 1 ve 2'nci sınıflara yönelik içerikler olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, meslektaşlarıyla yüz yüze buluşmaya gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda video konferansla 15'incisi yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Trabzon oldu.

Bakan Selçuk, buluşmada, meslektaşlarından öğrenme kayıplarını azaltmak ve daha verimli bir yaz dönemi geçirmek için önerilerini istedi.

Tatil boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıklara değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'nci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak."

Selçuk, yeni dönemde artık okuduğunu anlayanların başarılı olacağını belirterek, yaz için çocuklara bol bol kitap okumalarını ve koronavirüs salgını döneminde biriktirdikleri hatıraları yazmalarını önerdi.

- Buluşmada renkli anlar yaşandı

Buluşma sırasında müzik öğretmeni Cemal ve Sema Erenel çifti ile kızları şarkı söyledi, öğretmen Aynur Korkmaz'ın kızı da Bakan Selçuk için yazdığı akrostiş türünde şiiri okudu.
Anadolu Ajansı
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