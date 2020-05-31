1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde... Gösterilerden başkent Washington DC'de bulunan Türk üniversitesi olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) de zarar gördü. Protestocular, binaya taşlarla saldırarak, üniversitedeki yerleşkeye zarar verdi.
 31 Mayıs 2020 13:12
Yazdır
ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde... Gösterilerden başkent Washington DC'de bulunan Türk üniversitesi olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) de zarar gördü. Protestocular, binaya taşlarla saldırarak, üniversitedeki yerleşkeye zarar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto 30 eyalete yayıldı, sokaklar savaş alanına dönerken, binlerce bina zarara uğratıldı. Başkent Washington'da bulunan Türk üniversiteleri de protestolardan nasibini aldı. Bahçeşehir Global ağına bağlı ve Beyaz Saray'a komşu olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Mentora College'ın da içinde bulunduğu binaya göstericiler taş ve spolarla saldırdı. Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıyan görüntülerde, üniversite yerleşkesinin göstericiler tarafından tahrip edildiği gözlemlendi.

"UMARIZ OLAYLAR DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINIR"

DHA'ya konuşan BAU Rektörü Dr. Sinem Vatanartıran, 'Sabah saatlerinde gösterilerin hararetli zamanında üniversitemize de saldırmışlar. Camlarını kırmışlar. Duvarları sprey boyalarla boyamışlar. Şimdi gelen geçen herkeste şaşkınlıkla bakıyor. Neden bir üniversiteye zarar vermişler diye. Birkaç kişi bizi içeride görünce geçmiş olsun dileklerini iletti. Hatta bir kişi göstericiler adına özür diledi. Umarız olaylar daha fazla büyümeden kontrol altına alınır.' dedi. Beyaz Saray ve çevresindeki birçok işyerine büyük hasarlar verilirken göstericiler gece boyunca eylemlerine devam etti.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Minneapolis'in ardından ABD'nin büyük kentleri olan Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, Detroit'in de aralarında olduğu toplam 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayanlar polis tarafından tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüslü 150 günde neler yaşandı?
31 Mayıs 2020 11:37		 Koronavirüsten dünyada en çok ölümün olduğu ülkeler
31 Mayıs 2020 06:31
Partiye katılan Belçika Prensi koronavirüse yakalandı
30 Mayıs 2020 21:47		 Çin: Yüzde 99 etkili olacak aşı geliştiriyoruz
30 Mayıs 2020 16:38
SpaceX roketi test sırasında böyle patladı
30 Mayıs 2020 15:38		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
30 Mayıs 2020 13:41
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
30 Mayıs 2020 09:41		 Turistler 1 Temmuz'da itibaren KKTC'ye girebilecek
29 Mayıs 2020 22:46
Trump'tan DSÖ açıklaması: İlişkileri bitirmeye karar verdik
29 Mayıs 2020 22:30		 Fransız Renault, 15 bin kişiyi işten çıkaracak
29 Mayıs 2020 22:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:48 - Erdoğan: Salgının yayılma hızını kırdık14:39 - Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil14:35 - Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor14:30 - ABB'den kadın sağlığı için 'gezici araç' hizmeti14:24 - Bakan Selçuk: Engelliler için virüs rehberi hazırladık14:17 - İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam14:15 - Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı14:13 - İHL öğrencisi, Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu14:09 - Bakan Kurum: Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürmek14:02 - Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
13:59 - Öğretmenler Türkiye için 'Selanik türküsü'nü söyledi13:56 - 75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim13:53 - Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı13:50 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'düğün' açıklaması13:46 - FETÖ'den tutuklanmıştı... 900 milyon $'lık borçla battı13:34 - Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı13:28 - İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı13:23 - İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Memuriyete dönmede aranılan bekleme süreleri ve istisnalar
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
padavra 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 5
bana kalırsa 1
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 5
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 2
pazar gününü evde geçirmek 1
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 2
arka sokakların halen devam etmesi 2
Videolu yemek tarifleri 1
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam