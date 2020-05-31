İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı
|31 Mayıs 2020 13:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hizmet fazlası araç olduğunu iddia ettiği ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilediği araçların İBB'nin hizmet araçları olduğu ortaya çıkmıştı. Yenikapı Miting Alanı'ndaki görüntülerin benzeri İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çekildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde sıra halinde dizilen araçların yeni alınıp alınmadığı merak ediliyor.
İSKİ'nin, 750 adet sürücüsüz araç kiralama hizmet alımı yaptığı ifade ediliyor. İSKİ'nin bahçesindeki çok sayıda araç havadan da görüntülendi. İSKİ'den yapılan açıklamada ise "Mevcut 750 adet aracın kullanım süresi 31/05/2020 tarihinde sona ermektedir" denildi. Açıklamada, "1 Haziran itibariyle yeni araçlar hizmete alınacak ve eski araçlar yükleniciye iade edilecektir" ifadesi yer aldı.
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