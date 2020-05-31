Bilim Kurulu Üyesi'nden 'düğün' açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekanlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, "Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kabusun içinde kendimizi bulabiliriz." görüşünü savundu.