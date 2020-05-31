Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
|31 Mayıs 2020 13:53
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö, tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında 28 Mayıs'ta gözaltına alınan Binbaşı F.Ö, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
F.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
F.Ö'nün suçlamaları reddettiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edilmişti.
Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesorlu hatlardan orgutsel iletisim tarzına uygun sekilde irtibat sagladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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