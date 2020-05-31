İHL öğrencisi, Şilili kadının Müslüman olmasına vesile oldu

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Bilal Özyüksel, Türkçe öğretmek amacıyla tanıştığı 35 yaşındaki Şilili kimyager Jenifer Cruz Ruiz'in Müslüman olmasına vesile oldu.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde İspanyolca hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra, aynı okulda lise 1. sınıfa devam eden Özyüksel İspanyolcayı kendi çabasıyla ilerleterek, bu dilde tercüme yapabilecek seviyeye geldi.

Çoğunluğu aynı okuldan olan arkadaşlarıyla Türk ve İslam kültürünü Latin Amerikalılara ve İspanyollara öğretmek için bir internet sitesi kuran Özyüksel, burada çeşitli makaleler, videolar ve Türkçe öğretmeye yönelik materyaller yayımlamaya başladı.

Bununla yetinmeyen Özyüksel, Instagram'dan da Latin Amerikalılara ya da İspanyolcayı anadili olarak konuşanlara Türkçe öğretmek amacıyla bir hesap açtı. Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için Özyüksel'in hesabı yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kişi Türkçe öğrenmek için online özel ders talebinde bulundu.

Şili'nin başkenti Santiago'da bir maden şirketinde kimyager olarak çalışan, evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Jenifer Cruz Ruiz de Özyüksel'den Türkçe öğrenmek için yaklaşık 1 yıl önce ders almaya başladı.

Bu süreçte İslam'a ilgi duyan Ruiz, uzun araştırmalarının ardından Bilal Özyüksel'in de desteğiyle Müslüman oldu.

Özyüksel ve Ruiz, bu aralar internet üzerinden birlikte Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan İspanyolca yazılmış bir kitap okuyor.

- "Latin Amerikalılar İslam'a sıcak yaklaşıyorlar"

Özyüksel ve Ruiz video konferans platformu "Zoom" üzerinden AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ruiz ile başka bir görüntülü platform üzerinden verdiği Türkçe derslerinde bir araya geldiklerini belirten Özyüksel, derslerde günümüz Türkiye'sini ve Osmanlı Devleti'ni anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Özyüksel, "Bununla alakalı web sitemizde de yazılar yazıyoruz. Bunları anlatırken sanırım Osmanlı'nın olsun diğer Müslüman devletlerin olsun hoşgörü politikaları etkili oldu kendisinde. Ben en azından buna bağlıyorum. Latin Amerika ülkeleri senelerce zulüm görmüş, sömürülmüş ülkeler. Geri de bırakılmışlar, ekonomik ve manevi anlamda. 600 milyonun üzerinden insanın anadili İspanyolca." diye konuştu.

Latin Amerika'da Türk dizilerinin ilgiyle izlendiğini anlatan Özyüksel, bu coğrafyada yaşayanların diziler aracılığıyla Türkiye'yi tanıdığını ve bildiğini aktardı.

Latin Amerika'daki insanların İslam'a son dönemlerde ilgi duymaya başladığına dikkati çeken Özyüksel, "Latin Amerika ülkelerindekilerini 'gariban halk' diye tabir edebiliriz sanırım. İçinde bulundukları durumdan memnun değiller. Bir ışık, kaçacak bir nokta arıyorlar. İçlerinde bir arayış var. Latin Amerikalılar İslam'a sıcak yaklaşıyorlar. Çok sayıda video geliyor bana şu kişi Müslüman oldu diye. Küçük bir oran değil." ifadelerini kullandı.

Özyüksel, kendisini İspanyolca öğrenmeye teşvik eden Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür yardımcıları Mücahit Çevik ve Mutlu Binici'ye de teşekkür etti.

- "Türkçe öğrenme vesilesiyle İslam hakkında çok şey öğrendim"

Ruiz ise Türkçe öğrenmek amacıyla sosyal medya üzerinden Bilal Özyüksel ile irtibata geçtiğini söyledi.

Türk ve İslam kültürünün daha çok ilgisini çekmesi dolayısıyla Türkçe dersi olmasına rağmen Özyüksel'den bunlardan bahsetmesini istediğini belirten Ruiz, "Türkiye ve İslam hakkında bildiğimiz şey bize televizyondan gösterilen. Önce İslam ve Türkiye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Televizyondan gördüklerimiz haricinde. Türkçe öğrenme vesilesiyle İslam hakkında çok şey öğrendim. İslam'ı seçmeye karar vermem birkaç ay önce oldu. Hayatımı değiştirecek bir karar olduğu için biraz daha bekledim. 2 hafta önce kesin karar verdim." diye konuştu.

Müslüman olması için tek sebebin bulunmadığına vurgu yapan Ruiz, şöyle devam etti:

"Bilal'in bana derslerde gösterdiği cami fotoğrafları, cami mimarisi, özellikle ezan, İslam'ı seçmemdeki en önemli nedenlerden biri. Bazen merak ettiğim için yatsı veya sabah ezanını Bilal, Whatsapp üzerinden kaydedip gönderiyordu. Bir insanın ezanı dinleyip de etkilenmemesi imkansız. Ben onu duyduğum, dinlediğim zaman elim ayağım titriyordu. Hiçbir şey bilmiyordum, Arapça'yla benim bir alakam yoktu. Ezan insanın içine işliyor. Tek neden olarak bunu gösteremeyiz belki ama beni motive eden ezan ve bu kültür oldu."

Ruiz, İslam'ı seçtikten sonra aile fertleri ve iş arkadaşları dahil hiç kimseden olumsuz bir tepki almadığını belirterek, eşi dahil tüm ailesinin kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Saçını örtme konusunda istekli olduğunu dile getiren Ruiz, "Örtünmek istiyorum, bu hoşuma da gidiyor. Daha öncesinden Youtube'dan denemelerde yapmak istedim. Hatta bu toplantıdan öncede başımı kapatmak istedim ama beceremeyince vazgeçtim." şeklinde konuştu.

Ruiz, 12 ve 3 yaşında iki çocuğu olduğunu, çocuklarını da İslam ahlakı ve kültürüyle yetiştirmek istediğini kaydetti.

- "Türkiye'de yaşamak isterim"

Ruiz, ülkesinde ne halkta ne de hükümette Müslümanlara yönelik bir ayrımcılığın olmadığı bilgisini verdi.

Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini dile getiren Ruiz, "Türkiye'yi sadece Bilal'ın anlattıklarından ve televizyondan gördüklerimden biliyorum. Ama neredeyse bu ülkeye aşık oldum diyebilirim. Türkiye'de yaşamak isterim. Çünkü burada örnek alacağım bir Müslüman yok. Bir İslam beldesinde olmak beni daha rahat hissettirirdi. Çevremde çok fazla alkol ve uyuşturucu tüketiliyor, tüm Latin Amerika'da olduğu gibi. Zina da çok yaygın. Çocuklarımın böyle bir ortam içerisinde büyümesini istemiyorum."

Ruiz, Müslümanlardan hoşgörüyü asla ihmal etmemelerini ve yeni Müslüman olan kişilerle irtibatlarını koparmamalarını istedi.