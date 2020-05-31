Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil
Sağlık Bakanı Koca: Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
|31 Mayıs 2020 14:39
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