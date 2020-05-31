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Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil

Sağlık Bakanı Koca: Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
 31 Mayıs 2020 14:39
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Bakan Koca: Risk ortadan kalkmış değil

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Bakan Koca, ''Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. El hijyenine her zamankinden fazla önem vermeliyiz'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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