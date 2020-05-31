Erdoğan: Salgının yayılma hızını kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Son nefesini kadar hizmetlerini sürdüren hocamızın ismi elbette gönüllerde hep yaşayacaktır.

Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir. Genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz.

1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.

Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum.

Feriha Öz hastanesi askeri havaalanının bir ucunda yapılmış. Herhangi bir hasta uçakla gelip hemen yaya mesafede hastaneye ulaşacağı bir yer.

Salgının yayılma hızını kırdık. Şayet ihtiyaç olsaydı bu hastaneler on binlerce canın kullanılmasına hizmet edecekti. 1008 burası, 1008 Sancaktepe'deki hastane. Yurtdışından tedavi için gelecek hastalara hizmet verecek. Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.

Tek parti faşizminin milletimizin kalkınmasına vurduğu darbeleri de müşahade ettik. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil inşa siyasetidir. El ele çalışmayı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu ülkede hiç kimse milli iradeyi al aşağı edemez. Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, kültürü daha ileriye götüreceğine ikna ederse ülke ona emanet edilir.

Ben Murat beyin kızından da bir şey rica ediyorum. Sizin bu ülkeye doktorlar yetiştirmeniz lazım. Bizim eksiğimiz fiziki mekanlardan çok doktor. Her kim eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, tüm temel hizmet alanlarında ülkeyi daha ileriye taşıyacağının güvenini verirse millet ona yönelir.

Türkiye'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur. Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin bize de olumsuz etkileri oldu. İlk çeyrekte ABD 4.8, Fransa 5.8 daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlıktır.