Terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı
|31 Mayıs 2020 15:07
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Manisa, Aydın ve Denizli'de vatani görevlerini yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, tezkerelerini alarak kışlalardan ayrıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından kentteki Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 414 askerin terhis işlemi yapıldı.
Kışla önünde bekleyen aileler, oğullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Terhis olan askerlerden 99/4 tertip Faruk Şimşek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kışlada hijyene büyük önem verildiğini ve her gün ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı.
Şimşek, bir ay geç terhis olmasına ilişkin ise "Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Denizli'de de 11. Komando Tugay Komutanlığından 1050 asker terhis oldu. Bazı askerler, komutanlığın sağladığı otobüslerle kışladan ayrılırken, bazıları ise ailelerince kışladan alındı.
Aydın'da ise 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığından 99/4 dönem 18 asker terhis olarak memleketlerine gitti.
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