1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Firari Zekeriya Öz'ün kaldığı iddia edilen villa görüntülendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki kaldığı ileri sürülen lüks villayı Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Firari Öz'ün kaldığı iddia edilen sitede alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekerken, kentte yaşayan Türk vatandaşları " Bu siteden sürekli tesettürlü bir bayan giriş-çıkış yapıyor. Zenginlerin kaldığı sitesi olduğu için pek de anlam veremedik. Biz Türkiyemizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barındırmayız."dedi.
 31 Mayıs 2020 15:28
Yazdır
Firari Zekeriya Öz'ün kaldığı iddia edilen villa görüntülendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın güneybatı kesimindeki Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Speyer kentinde bir lüks villada kaldığı iddilarının ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) firari Öz'ün izini sürdü. Firari Öz'ün Speyer kentinde bir lüks villada kaldığı iddialarının ardından bölgede yaşayan Türkler lüks sitenin yakınına akın etti. Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına bölgede yaşayan Türk vatandaşları tepki gösterdi.

LÜKS VİLLALARI 20 GÜVENLİK PERSONELİ KORUYOR

Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki 9 villalı lüks site, alınan yüksek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Duvarlarında elektrik tellerin bulunduğu villanın 10'ar kişilik iki vardiyalı güvenlik görevlileri tarafından korunması dikkat çekti.

TÜRK VATANDAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

DHA'ya konuşan Speyer kentinde yaşayan Türk vatandaşları ise, Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına tepki gösterdi. Speyer kentinde 20 yıldır yaşayan Türk iş insanı Ramazan Yıldırım da Öz'ün kaldığı villaların Ren Nehri yanındaki lüks villalar olduğunu ifade etti. Yüksek korumalı bir villa olduğunu söyleyen Yıldırım, " FETÖ'cü Öz'ün burada olduğunu Türk basınından öğrendim. Öğrenir öğrenmez verilen adrese gittim. Biz Türkiyemizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barınamaz "dedi.

"ONUNLA AYNI ŞEHİRDE YAŞAMAK İSTEMEM"

40 yıldır Speyer'de yaşadığını ifade eden Selahattin Özkan da firari Öz'ün kentte kaldığını Türk basınında çıkan haberlerden öğrendiğini ifade ederek,"Benim kalbim, canım kendi ülkemle. Ülkeme her zaman saygılıyım. Benim kendi kardeşim de olsa benim ülkem hakkında bir kelime laf söylese onu kabul edemem. Vatan sevgisi,bayrak sevgisi her şeyden önce gelir.Eğer buradaysa onunla aynı şehirde yaşamak istemem" dedi.

"NE KADAR HAİN VARSA DESTEKLİYORLAR"

Speyer kentinin kalabalık mekanlarından biri olan tren garında dönercilik yapan Orhan İnce ise, firari Öz ile ilgili buradaymış iddiaları açıkçası şaşırttı. Belki döner almaya gelmiş bile olsa tanıyamayız. Kamufle oluyordur muhtemelen" dedi. İnce, Fransa Almanya,İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'ye ihanet eden kişilere her daim destek verdiğini ifade ederek, "Saydığım ülkeler Türkiye'ye hainlik eden ne kadar kişi varsa destekliyor. Bizim bunlarla işimiz olmaz." dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
31 Mayıs 2020 13:53		 FETÖ'den tutuklanmıştı... 900 milyon $'lık borçla battı
31 Mayıs 2020 13:46
Haziran ayında görülecek FETÖ davaları
31 Mayıs 2020 12:35		 Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü
31 Mayıs 2020 12:21
FETÖ'cü emir subayı dokuz yıldır en kritik yerlerde
31 Mayıs 2020 07:40		 Bitlis Sehi Ormanlarında, 3 terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2020 00:55
3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 22:51		 İçişleri, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğini açıkladı
30 Mayıs 2020 15:53
PKK'nın karargahı çöktü, 5 terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 14:20		 Sızma girişiminde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30 Mayıs 2020 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:54 - Koronavirüs nedeniyle 30 kiracısından bir aylık kira almadı16:53 - Kıratlı'nın, son sosyal medya mesajını silmesi gerekiyor16:52 - Okul öncesi özel eğitim kurumlarında uygulanacak kurallar belirlendi16:51 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi16:41 - Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı16:38 - Başsavcılık yalanladı: 'Rapçi Rota' gözaltına alınmadı16:33 - Sağlık Bakanlığı personeli, kronik hastaysa idari izinli sayılacak mı?16:29 - Erdoğan: Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz16:22 - Darp edilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti16:04 - Top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı
15:58 - 400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor15:51 - Polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı15:49 - Malatya'da özel okullardaki 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek15:40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan karantinayı nasıl geçirdi?15:35 - Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi15:33 - Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı15:32 - Uçuşlarda kurallara uymayan yolculara yaptırımlar var15:28 - Firari Zekeriya Öz'ün kaldığı iddia edilen villa görüntülendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Memuriyete dönmede aranılan bekleme süreleri ve istisnalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd'de yayılan olaylar 3
pazar gününü evde geçirmek 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
padavra 1
arka sokakların halen devam etmesi 2
senli benli olmak 2
öğrenim kredisi 2
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 3
ağzının ayarı olmamak 1
sansür 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam