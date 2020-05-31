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Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

Gezi olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle çevrildi.
 31 Mayıs 2020 15:33
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Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

Gezi olaylarının 7. yıl dönümü nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gezi Parkı'nın çevresine bariyerle çevrildi.

Gezi olaylarının 7. yıl dönümünde Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Taksim Meydanı'nda geniş çaplı önlemlerin alındı.

Öte yandan Gezi Parkı eylemlerinin 7 yıl dönümünde parkın çevresine polis bariyerleri koyularak parka giriş çıkış kapatıldı.

DHA
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