Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi
İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
|31 Mayıs 2020 15:35
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İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor.
Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
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