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Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim ve öğretim gören Astsubay adayı öğrenciler 2 grup halinde Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) eğitimine tabi tutulacak.
 01 Haziran 2020 00:03
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Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim ve öğretim gören Astsubay adayı 2405 öğrenci, 01 Haziran-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında 4 hafta süreyle 2 grup halinde Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) eğitimine tabi tutulacak.

Eğitimler Yenifoça jandarma komando TMH okul komutanlığında verilecek. 1.grup Astsubay adayı öğrenciler 1 Haziran, 2.grup Astsubay adayı öğrenciler ise 29 Haziran 2020 tarihinde TMH eğitimlerine başlayacak.
Memurlar.Net
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