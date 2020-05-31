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Sağlık Bakanlığı personeli, kronik hastaysa idari izinli sayılacak mı?

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Sağlık Bakanlığında çalışan 60 yaş üstü personel ile kronik hastalığı olan personel, idari izinli sayılacak mı?
 31 Mayıs 2020 16:33
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Sağlık Bakanlığı personeli, kronik hastaysa idari izinli sayılacak mı?

29 Mayıs 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin ikinci paragrafı şu şekildedir:

"Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir."

Genelge hükmüne göre,

1- "Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın" denilmiştir. Dolaysıyla Genelgede yer alan hükümler, memur, işçi, sözleşmeli personel, askeri personel vb. tüm kamu personelini kapsamaktadır.

2- Genelgede "kamu kurum ve kuruluşları" dedikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tutulmuştur. Bu nedenle bu iki kurumda çalışan 60 yaş üstü personel ile Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Mart ayında Cumhurbaşkanlığından aldığı yetkiyle sadece kanser hastaları ile organ nakli olan hastalara idari izin vermişti. Bakanlığın, Cumhurbaşkanlığından yeni bir yetki alıp almadığını bilmiyoruz. Eğer almışsa bu konuda yeni bir resmi yazı yayımlayacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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