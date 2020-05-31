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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 31 Mayıs 2020 16:51
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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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