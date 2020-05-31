Kıratlı'nın, son sosyal medya mesajını silmesi gerekiyor
|31 Mayıs 2020 16:53
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2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan hüküm gereğince, "Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlara" idari izin verileceğinin belirtilmesinden sonra, hangi hastalıkların kronik hangisinin kronik olmadığı noktasında büyük bir karmaşa yaşanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bunun üzerine, Sağlık Bakanlığından aldığı bilgi notunu paylaşmıştır. Bilgi notunda "Vatandaşlar e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapar" denmektedir. Vatandaşın kronik rahatsızlığı varsa giriş yapılan alanda "Kronik Hastalık Durumunu PDF olarak indir" başlıkları çıkar. Bu başlığa tıklandığında, ilgili makama verilmek üzere, e-Nabız sistemi bir belge verir. denmektedir. Bilgi notu için tıklayınız.
Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı bugün öğlen saatlerinde 2020/8 sayılı Genelgeye esas kronik hastalıkların tam listesini yayınlamıştır. Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı son kronik hastalıklar listesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yayımladığı bilgi notu arasında çelişki oluşmuştur. Bazı ziyaretçilerimiz hastalığının Sağlık Bakanlığının yayımladığı kronik hastalıklar listesinde kronik hastalık olarak gösterilmesine rağmen, Metin Kıratlı'nın gösterdiği adreste hastalığının kronik hastalık olarak gösterilmediğini belirtmektedir. Kıratlı'nın mesajında yer aldığı üzere bir pdf belgesi indirilemediğinden karmaşa yaşanmaktadır.
Bu çelişkinin en büyük nedeni ise e-nabız sisteminin Üniversite hastaneleri ve özel hastanalerin verdiği raporları sistemine entegre etmemesinden kaynaklandığı belirtilmektedir.
Bir ziyaretçimizin bize iletmiş olduğu bilgi şu şekildedir:
"Değerli memurlar net yöneticileri, Haberde paylaştığınız üzere, e
nabiz sisteminden kronik rahatsızlığı olanlar, Covıd 19 risk grubunda bulunup
bulunmadığını sorgulayabiliyorlar. Lakin e-Nabız sistemi üniversite hastaneleri
ve özel hastaneleri ile koordine olmadığı için, üniversite hastanelerinden,
özel hastanelerden alınan raporlar, ilaçlar, reçeteler buraya işlenmiyor, burada
görünmüyor. Şahsım ''220/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari
İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Rahatsızlıkları Listesine'' göre
''436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği'' bölümünde yer
alan hastalığı taşımaktayım. Bu konuda askerlikten de muafım. Lakin e-Nabız
sistemin de üniversite hastanelerinden, geçmişteki askeri hastanelerden veya
özel hastaneler de alınan raporlar işlenmediği, koordine sağlanmadığı için gözükmemektedir.
Bu konuda ne yapılacağı, nasıl bir yol izleneceği tam bir muamma halini almıştır.
Özetle Genelgeye göre hastalık grubunda yer alan , bu konuda raporları olan, bu raporlara göre askerlikten muaf tutulan bir kişi, e nabız sisteminin koordine olmadığından ötürü işe çağrılmaktadır. Hastalığımız e nabız sistemin de görünmemektedir. Bu konuyu haber yaparak yardımlarınızı talep ediyoruz."
Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine iletilen bilgi notunu ya silmesi ya da düzeltmesi ve nihai olarak Sağlık Bakanlığının yayımladığı listede yer alan hastalıkların esas alınmasını gerektiğini belirten bir açıklama yapılması uygun olacaktır.
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