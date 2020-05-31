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Vatandaş'ın muhtar tarafından darp edildiği iddiası

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinin yanındaki boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş, mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı kameralara yansıdı.
 31 Mayıs 2020 17:17
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Vatandaş'ın muhtar tarafından darp edildiği iddiası

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinin yanındaki boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş, mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan Kurtuluş Değirmenci isimli vatandaş, evinin sokağında bulunan boş araziye çocuklar için park yaptı. Değirmenci ahşap oyun grupları inşa ederek, yaptığı parkın etrafında bulunan diken ve otların temizlenmesi için mahalle muhtarı N.M.'den talepte bulundu. N.M. arsayı temizletemeyeceğini söyleyince Değirmenci, ücretini kendisi vererek otları ve dikenleri temizletti. Daha sonra mahalle muhtarı N.M. arsaya gelerek, Değirmenci'nin yaptığı oturakları yıkmaya çalıştı. N.M, cep telefonu ile kendisini görüntüleyen Değirmenci'ye yumruk attı. Araya giren vatandaşlar mahalle muhtarı N.M.'yi uzaklaştırırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Hastaneye giderek darp raporu alan Değirmenci'nin çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Değirmenci, Mahalle muhtarı N.M.'den şikayetçi oldu.

"Çocuklarımızın mağduriyetinden dolayı ben buraya kendi imkanlarımla küçük bir park yaptım"

Kurtuluş Değirmenci, parkı çocukların mağdur olmaması için yaptığını söyleyerek, "Çocuklarımızın uzak bölgelerde olan parklara gittiğini görünce, çocuklarımız gözümüzün önünde olsun diye evimizin önünde bulunan bu boş arsaya bir park yapmaya karar verdim. Senelerdir burası boş halde. Çocuklarımızın o mağduriyetinden dolayı ben buraya kendi imkanlarımla küçük bir park yaptım. Çocuklar burada pandemi sürecinde mutlu bir şekilde eğleniyorlar. En azından gözümüzün önündeler. Mahallede yaşayan bütün vatandaşlar da bu parkı yaptığımız için bizi sever" dedi.

"Biz bu işin peşini bırakmayacağız"

Olay anını anlatan Değirmenci, "Cumartesi günü muhtardan buradaki dikenlerin kesilmesini istedim. Çünkü yılanlar olduğu için çocuklar korkuyor. Ben bu durumu kendisine ilettim ama umursamadı. Ben de kendi imkanımla ücretini vererek buradaki dikenleri, otları biçtirdim. Ondan sonra muhtar da bir hırsla, husumetle buraya geldi. Akıllı bir insan olsa gelip hanemin içerisinde bana saldırır mıydı? Ben darp edildikten sonra mahallelinin hepsi bu şahsın üzerine yürüdü. Buradan kaçarak gitmek zorunda kaldı. Buraya tehditlerle, bana küfürler savurarak gelip saldırdı. Daha sonra polis gelip incelemeleri yaptı. Karakola, hastaneye gidip darp raporumuzu aldık. Çenem kırılmış, onunla ilgili tedavi sürecimiz devam ediyor. Olay mahkemeye intikal etti. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim niyetimiz belli" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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