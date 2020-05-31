İçişleri Bakanı Soylu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
|31 Mayıs 2020 17:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Twitter hesabından, terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın isimlerini de anarak, "Rahat uyuyun" mesajını paylaştı.
Kahraman @jandarma'mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun 🇹🇷
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI
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