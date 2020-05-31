'Günleri karıştırdım' dedi, cezadan kurtulamadı
|31 Mayıs 2020 17:28
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri, Bursa'da (25) önlemler aldı. Ekipler, yollarda kontrol noktaları oluşturarak, denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal edenlere ise ceza yazıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yolda yürüyen Ferdi T.'yi durdurarak, izin belgesini sordu. Kimliği ve izin belgesi olmayan Ferdi T., koşarak, kaçmaya başladı. Trafik polisleri, kısa süren kovalamaca sonucu Ferdi T.'yi yakaladı.
Ceza yememek için polisten kaçtığını söyleyen Ferdi T., gözaltına alındı. Ferdi T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Ferdi T.'nin, ifadesinde, sokak kısıtlaması günlerini karıştırdığını öne sürdüğü öğrenildi.
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