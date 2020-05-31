Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
|31 Mayıs 2020 17:43
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Doğa turizminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Bolu'da, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı 1 Haziran itibariyle koronavirüs tedbirleriyle yeniden ziyaretçilere açılacak. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de spor, yürüyüş ve gezi gibi faaliyetlere sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması şartıyla izin verilecek. Ancak mangal yapmak yasak olacak.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halka acık alan olan park, bahce, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve oren yerlerinde; piknik, spor, yuruyus, gezi, balık tutma (mangal hariç) faaliyetleri belirlenen kurallar ve mesafe sartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecektir. Ziyaretçilerimizin kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.
'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'
İşletmesi Bolu Belediyesi tarafından yapılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Cennet olarak tabir ettiğimiz Gölcük her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyordu. 27 Mart genelgesiyle kapatılmıştı. Yeni genelgeyle birlikte 1 Haziran itibarıyla açılacak. Biz de bu konuyla ilgili tedbirlerimiz aldık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Bu açılış geçtiğimiz yıllara göre tedbirli bir şekilde devam edecek" dedi.
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