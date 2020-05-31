Bayram ziyareti sonrası, 70 haneli köy karantiya alındı
|31 Mayıs 2020 17:45
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek ziyaretinde bulunduğu 70 haneli Asmakaradam köyü, tedbir amacıyla karantinaya alındı.
İlçe merkezinde Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda oturan V.Ç. ve eşi S.Ç., Ramazan Bayramı'nın ardından yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çiftin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çiftin test yapılan iki çocuğundan kızı E.Ç.'nin sonucu da pozitif çıkarken, diğerinin negatif çkıtı. 24 ailenin oturduğu, 6 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Ailenin temaslılarının bulunması için filyasyon çalışması başlatıldı. Çalışmada, ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek akrabalarıyla bayramlaşmak için Asmakaradam köyüne gittiği belirlendi. Bunun üzerine aileye ihlalden işlem yapılırken, köy de tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 70 haneli köyde karantina uygulamasına karar verildiği, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu ifade edildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de köyde yaşayanlara koronavirüs testi yaptı. Yapılan çalışmada koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy muhtarı Doğan Yılmaz, köyde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmediğini ve olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
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