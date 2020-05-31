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Öğretmen, topladığı hediyeleri köydeki öğrencilerine ulaştırıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir köy okulunda öğretmenlik yapan Deniz Özger, internetten topladığı hediyelerle öğrencilerini sevindiriyor.
 31 Mayıs 2020 18:03
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Öğretmen, topladığı hediyeleri köydeki öğrencilerine ulaştırıyor

Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Köyü Şehit Nihat Deniz Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Deniz Özger, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için kolları sıvadı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapandığı dönemde öğrencilerden bolca kitap okumaları için söz alan genç öğretmen, kitap okuyan çocukları sevindirmek için de internetten yardım kampanyası düzenledi.

Bu kapsamda çuvallarla oyuncak toplayan Özger, taşımalı eğitim gerçekleştirildiği okulundaki öğrencilerin tamamına kendi aracıyla ulaşmaya başladı. Topladığı oyuncaklarla çocukları sevindiren Özger, arabayla çıkamadığı bazı evlere ise sırtındaki oyuncaklarla dolu çuvallarla öğrencilerine ulaştı.

Deniz Özger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin genelde taşımalı eğitimle çevre köylerden geldiğini, bölgenin ise sosyo-ekonomik durumu iyi olamayan ailelerden oluştuğunu ifade etti.

Öğrencileri için "Umut" adını verdiği bir kampanyayla sosyal medyadan yardımlar topladığını aktaran Özger, "Köy okulunda okumak, metropol de okumaya benzemez. Açığı kapatmak da en çok biz öğretmenlere düşer. Evet belki ülkenin kaderini değiştiremem, ilimi-ilçemi kalkındıracak çok üst seviyelere taşıyacak büyük değişimlere imza atamam ama en azından kendi görev yerimde çocukların hayatlarına dokunabilirim. Köyümde kocaman yürekler yetiştirebilirim." dedi.

Okulda eğitim gören 330 öğrencinin tanımadığı ağabey ve ablalarından gelen hediyelerle mutlu olduğunu belirten Özger, bağışçılara da teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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