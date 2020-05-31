1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Muğla'daki Dalyan Kanalı'nın labirent görünümlü sazlıkları, ziyaretçilerini yine doyumsuz bir yolculuğa çıkaracak.
 31 Mayıs 2020 18:21
Yazdır
Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak

Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçeleri sınırlarındaki alan labirent görünümlü sazlıkların arasında yolculuğa çıkacak turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izlemenin keyfini çıkaracak.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor. Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek turu tamamlıyor.

Kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde turistleri yolculuğa çıkaracak teknelerin bakımları da yapılarak kanala indirildi.

"Bölgemizin ender güzelliklerini keşfetmelerini istiyoruz"

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine, kendisine hayran bırakan labirent görünümlü sazlıkların yine eski hareketli günlerine döneceğini söyledi.

Ender güzelliklere sahip Dalyan Kanalı'nın kıyısında bulunan Kaunos Antik Kenti ve 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının Dalyan'a ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Erdoğan, "Tüm ziyaretçileri ilçemize davet ediyor, bölgemizin bu ender güzelliklerini keşfetmelerini istiyoruz." dedi.

Dalyan'da yaklaşık 30 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan da Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini, hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda hassasiyetinin arttığı bir dönemde kendilerinin de tüm tedbirleri aldığını belirtti.

İyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını anlatan Akdoğan, ziyaretçilerin teknelerle 21 kilometre uzunluğundaki kanalı gezerek çok sayıda kuş türü, caretta caretta ve tarihi yapıları göreceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
31 Mayıs 2020 18:34		 'Sigarasız mahalle'nin sadece yüzde 8'i tütün kullanıyor
31 Mayıs 2020 18:07
Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
31 Mayıs 2020 17:43		 Hazin hikayesi ile duygulandırıyor, görüntüsü ile büyülüyor
31 Mayıs 2020 17:33
Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı
31 Mayıs 2020 15:33		 ABB'den kadın sağlığı için 'gezici araç' hizmeti
31 Mayıs 2020 14:30
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
31 Mayıs 2020 14:17		 Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
31 Mayıs 2020 14:02
İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı
31 Mayıs 2020 13:28		 İlk karantinaya alınan ilçeydi... Yeni vakalar görüldü
31 Mayıs 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Sokağa çıkma izninde ekmek parası için yara bandı sattı18:34 - Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor18:26 - Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!18:21 - Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak18:20 - Fabrikada sosyal mesafe ihlaline karşı alarmlı baret18:12 - 'İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor18:07 - 'Sigarasız mahalle'nin sadece yüzde 8'i tütün kullanıyor18:03 - Öğretmen, topladığı hediyeleri köydeki öğrencilerine ulaştırıyor17:45 - Bayram ziyareti sonrası, 70 haneli köy karantiya alındı17:43 - Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
17:40 - Esenboğa Havalimanı ve AŞTİ açılışa hazırlanıyor17:33 - Hazin hikayesi ile duygulandırıyor, görüntüsü ile büyülüyor17:28 - 'Günleri karıştırdım' dedi, cezadan kurtulamadı17:24 - İçişleri Bakanı Soylu: 3 terörist etkisiz hale getirildi17:20 - İSG: Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek17:17 - Vatandaş'ın muhtar tarafından darp edildiği iddiası17:15 - İki ülke arasında vizesiz seyahat 90 güne çıktı17:04 - Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara akın etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Memuriyete dönmede aranılan bekleme süreleri ve istisnalar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd'de yayılan olaylar 3
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
senli benli olmak 1
arka sokakların halen devam etmesi 2
corona virüs vaka sayısı 2
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 5
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
sansür 2
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
öğrenim kredisi 2
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam