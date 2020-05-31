Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullandı.
|31 Mayıs 2020 18:26
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Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski futbolcu Nouma, sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, "Türk Polisini seviyorum. Benim polisim" mesajı ile paylaşarak Türk Polis Teşkilatı'na desteğini gösterdi.
Futbolcunun bu paylaşımı sosyal medya da binlerce beğeni aldı.
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