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Prof.Dr. Akdur: Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu ve bu maddenin korona virüsten korunmaya büyük zarar verdiğini söyledi.
 31 Mayıs 2020 18:46
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Prof.Dr. Akdur: Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu ve bu maddenin korona virüsten korunmaya büyük zarar verdiğini söyledi.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu vurgulayarak, sigara ve dumanının; kanser, kalp damar hastalıkları ve koronavirüsten korunmaya çok büyük zararlar verdiğini söyledi.

Akdur, sigara içen kişilere dikkat çekerek, "Bugün sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın" dedi.

Akciğer kanserinin, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Akdur, sigaranın akciğer kanseri açısından başlıca risk faktörü olduğunu vurgulayarak;

"Akciğer kanseri oldukça yaygın olarak görülüyor. Hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Akciğer kanserinden korunmak için atılacak ilk ve en önemli adım; sigara ve dumanından tümüyle ve tamamen uzak durmaktır. Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, birçok hastalıktan, akciğer kanserinden, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerinden korunma konusunda çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de büyük risk taşıyor"

Sigaranın içerisinde bulunan nikotinle bağımlılık oluşturduğuna dile getiren Akdur, sigara içen kişilerin nikotin ile beraber katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi soluduklarını ve vücutlarına aldıklarını belirtti.

Koronavirüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Akdur, sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerin vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığını belirten Akdur, şu uyarılarda bulundu:

"Elektronik sigara içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, koronavirüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de çok büyük risk taşıyor. Sigara kullanan kişiler, hem kendi bağışıklık sistemlerine çok büyük zararlar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar. Sigara kullanan kişi ve ev halkı korona virüse karşı savunmasız hale geliyor. Sigara dumanı, pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için de çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara, özellikle genç nesil için de çok büyük bir tehlike ve tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi bir çok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki bir çok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar. 'Sigarasız bir Türkiye' için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigara içen kişilere bir kez daha seslenmek istiyorum: Sigarayı bırakarak hayatınız için, aileniz için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın."
İhlas Haber Ajansı
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