1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı

 31 Mayıs 2020 18:51
Yazdır
İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, normalleşme adımları kapsamında yarın yeniden açılacak.

Şile'deki plajlarda sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilen şezlonglar arasındaki aralık 2 metre olarak ayarlandı.

Geçen yıllardan daha geniş bir alan üzerinde yerleştirilen şezlonglar, vatandaşların temasını en az seviyeye indirecek. Ortak kullanım alanlarında da dezenfektan bulundurulacak.

Şile Ayazma Plajı çalışanı Murat Gültekin, belediyenin şezlonglar arasında asgari 2 metre olmasını istediğini ancak kendilerinin mesafeyi üçer metre olarak ayarladığını anlattı.

Sezon açılışını yarın yapacaklarını kaydeden Gültekin, "Şile yaz aylarında çok kalabalık olduğu için mesafeyi korumaya çalışacağız. İçeride de aynı şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı pazartesiden itibaren bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
31 Mayıs 2020 18:34		 Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
31 Mayıs 2020 18:21
'Sigarasız mahalle'nin sadece yüzde 8'i tütün kullanıyor
31 Mayıs 2020 18:07		 Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
31 Mayıs 2020 17:43
Hazin hikayesi ile duygulandırıyor, görüntüsü ile büyülüyor
31 Mayıs 2020 17:33		 Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı
31 Mayıs 2020 15:33
ABB'den kadın sağlığı için 'gezici araç' hizmeti
31 Mayıs 2020 14:30		 İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
31 Mayıs 2020 14:17
Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti
31 Mayıs 2020 14:02		 İSKİ'nin bahçesine yeni araçlar dizilmeye başlandı
31 Mayıs 2020 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu20:06 - Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak19:55 - Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı19:49 - Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı19:38 - Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak19:35 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı19:29 - Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza19:27 - Bakan Albayrak: Tarih yazmaya devam ediyoruz19:13 - Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler19:09 - Bakanlık, o Youtube kanalı için savcılığa başvurdu
19:01 - MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı18:57 - Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi18:51 - İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı18:46 - Prof.Dr. Akdur: Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var18:41 - Sokağa çıkma izninde ekmek parası için yara bandı sattı18:34 - Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor18:26 - Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!18:21 - Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 2
pazar gününü evde geçirmek 3
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 3
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
a101 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
öğrenim kredisi 2
çok muhabbet tez ayrılık getirir 4
sansür 2
bana kalırsa 1
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam