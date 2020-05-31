İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı

SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI Genelgeye göre, yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.