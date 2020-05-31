Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza
|31 Mayıs 2020 19:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen plakasız ve ehliyetsiz motosiklet ile gezmeye çıkan 2 kişiye 11 bin 180 lira para cezası uygulandı. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağında plakasız motosikletleriyle Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin sigortası ve muayenesinin bulunmadığı, Suriye uyruklu sürücü Ammar H.'nin (24) de sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye kurallara uymadığı ve sokağa çıkma yasağına ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin lira, yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı Samir C.'ye de (23) yasağı ihlal ettiği için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.
Motosiklet daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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