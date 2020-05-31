Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı
|31 Mayıs 2020 19:35
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, '"Koronavirüs dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz. Yeni bir dalga beklemiyorum. Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyalım" dedi.' dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi.
Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı.
2.dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor.
Maskeyi asla ihmal etmeyelim.
Sosyal mesafe önemli.
El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.
Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı.
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi.
Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı.
Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım.
Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.
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