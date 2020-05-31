Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı
|31 Mayıs 2020 19:49
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2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.
Sağlık Bakanlığı, Genelgenin verdiği yetki uyarınca, kronik hastalık sayılacak 778 adet kronik hastalığı liste olarak yayınladı.
Ancak, önceki genelgelere göre kronik hasta olarak sayılan ancak yeni listede yer almayan astım hastaları, Sağlık Bakanlığının bu yeni belirlemesine tepki gösteriyor.
Yeni listeye göre, KOAH ve bazı akciğer hastalıkları listede yer alırken, Astım tanılı hastalık listede yer almamaktadır.
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