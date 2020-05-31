1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı

Sağlık Bakanlığı'nın, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca belirlediği kronik hastalıklar listesinde, astım hastalığı yer almadı.
 31 Mayıs 2020 19:49
Yazdır
Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, Genelgenin verdiği yetki uyarınca, kronik hastalık sayılacak 778 adet kronik hastalığı liste olarak yayınladı.

Ancak, önceki genelgelere göre kronik hasta olarak sayılan ancak yeni listede yer almayan astım hastaları, Sağlık Bakanlığının bu yeni belirlemesine tepki gösteriyor.

Yeni listeye göre, KOAH ve bazı akciğer hastalıkları listede yer alırken, Astım tanılı hastalık listede yer almamaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak
31 Mayıs 2020 20:06		 MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı
31 Mayıs 2020 19:01
Bayram ziyareti sonrası, 70 haneli köy karantiya alındı
31 Mayıs 2020 17:45		 İki ülke arasında vizesiz seyahat 90 güne çıktı
31 Mayıs 2020 17:15
Müze ve ören yerleri yarın hizmete açılacak
31 Mayıs 2020 16:57		 Kıratlı'nın, son sosyal medya mesajını silmesi gerekiyor
31 Mayıs 2020 16:53
Okul öncesi özel eğitim kurumlarında uygulanacak kurallar belirlendi
31 Mayıs 2020 16:52		 400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor
31 Mayıs 2020 15:58
Malatya'da özel okullardaki 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek
31 Mayıs 2020 15:49		 Terhis olan askerler memleketlerine uğurlandı
31 Mayıs 2020 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu20:06 - Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak19:55 - Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı19:49 - Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı19:38 - Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak19:35 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı19:29 - Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza19:27 - Bakan Albayrak: Tarih yazmaya devam ediyoruz19:13 - Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler19:09 - Bakanlık, o Youtube kanalı için savcılığa başvurdu
19:01 - MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı18:57 - Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi18:51 - İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı18:46 - Prof.Dr. Akdur: Tek sigarada 4 binden fazla zararlı madde var18:41 - Sokağa çıkma izninde ekmek parası için yara bandı sattı18:34 - Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor18:26 - Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!18:21 - Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sansür 2
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 3
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 3
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
senli benli olmak 1
Sana duvar ördüysem tuğlasını sen verdin 2
cuma sabahı 1
seyahat yasağı 1
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 1
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam