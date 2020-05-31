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Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da, "change" adı verilen yöntemle hurdaya çıkmış arabaların motor ve şasi numaraları kopyalanarak satışa sunulan 28 otomobil ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
 31 Mayıs 2020 19:55
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Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, sahte evrakla otomobil satışı yapılacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 aydır yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçti.

Zanlıların, "change" adı verilen yöntemle tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı otomobilleri satın aldıkları, bu araçların evrakını haciz-yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollardan yurda getirilen çalıntı veya kaçak lüks otomobillere aitmiş gibi kullandıkları belirlendi.

28 otomobil ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, 28 otomobil ele geçirdi, D.Y, E.A, G.O, M.Ç ve T.K'yi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile teknik ve analitik soruşturma yöntemleriyle yapılan kriminal inceleme sonucu otomobillerin gerçek bilgilerine ulaşıldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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