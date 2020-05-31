Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu
Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir?
|31 Mayıs 2020 20:19
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu.
Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi, TDK Kişi Adları Sözlüğü'nde hem kız hem de erkek adı olarak gösterilenlerden biri değildir? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
A - Muzaffer
B - Asuman
C - Yadigar
D - Kudret
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