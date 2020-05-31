Atina hükümetinden insanlığa '200 kilometrelik' bariyer!
|31 Mayıs 2020 20:29
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Yunanistan hükümeti, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin kendi tarafındaki bariyerleri genişletme kararı aldığını duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,Yunan medyasından Realnews gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'den olası bir göç dalgasına karşı yeni hazırlık içinde olduklarını belirtti. Dendias, "Sınırımızı korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.
26 KİLOMETRELİK ÇİT KURULUYOR
Yunan medyası ise Atina hükümetinin, Meriç Nehri'nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağını ve Atina'nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığını aktardı. Öte yandan sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit bulunuyor.
Geçtiğimiz Şubat ayı sorunda Türkiye, Yunanistan sınırındaki kapıların, Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmen ve sığınmacılar için açık olduğunu ve bu kişilerin Türk güvenlik ve sınır görevlileri tarafından durdurulmayacağını açıklamıştı. Ankara'nın bu hamlesi üzerine sınıra akın eden yüzlerce sığınmacı Yunan sınır güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.
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