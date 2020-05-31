1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı: "64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."
 31 Mayıs 2020 21:13
Yazdır
64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669' dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, "kontrollü sosyal hayat"ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı - sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak
31 Mayıs 2020 20:06		 Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı
31 Mayıs 2020 19:49
MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı
31 Mayıs 2020 19:01		 Bayram ziyareti sonrası, 70 haneli köy karantiya alındı
31 Mayıs 2020 17:45
İki ülke arasında vizesiz seyahat 90 güne çıktı
31 Mayıs 2020 17:15		 Müze ve ören yerleri yarın hizmete açılacak
31 Mayıs 2020 16:57
Kıratlı'nın, son sosyal medya mesajını silmesi gerekiyor
31 Mayıs 2020 16:53		 Okul öncesi özel eğitim kurumlarında uygulanacak kurallar belirlendi
31 Mayıs 2020 16:52
400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması, tedbirle başlıyor
31 Mayıs 2020 15:58		 Malatya'da özel okullardaki 61 iş günü yemek ücreti iade edilecek
31 Mayıs 2020 15:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - Bakan Soylu: Polisimizi hedef gösterenler, mutlu musunuz?21:30 - 97 yaşındaki emekli öğretmen vefat etti21:26 - Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu21:24 - Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı21:21 - Trafik kazası geçiren avukat hayatını kaybetti21:13 - 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı20:35 - Vaka sayısında bugüne kadarki en düşük sayı görüldü20:29 - Atina hükümetinden insanlığa '200 kilometrelik' bariyer!20:19 - Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu20:06 - Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak
19:55 - Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı19:49 - Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı19:38 - Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak19:35 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı19:29 - Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza19:27 - Bakan Albayrak: Tarih yazmaya devam ediyoruz19:13 - Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler19:09 - Bakanlık, o Youtube kanalı için savcılığa başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı
e-Nabız'daki kronik hastalıklar adresi belli oldu
Adalet Bakanlığı, 2 istisna dışında tüm personeli göreve çağırdı
Acun Ilıcalı: İleride bir parti kuracağım, adı da sloganı da belli!
'Virüsün sıcak havada yaşama şansı yok'
Virüs verilerini analiz etti, Türkiye için bitiş tarihi verdi
İdari izin neden gebelere verilmedi?
Vaka sayısında bugüne kadarki en düşük sayı görüldü
İstanbul'dan gelen ailede virüs çıktı, köy karantinaya alındı
Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
pazar gününü evde geçirmek 4
abd'de yayılan olaylar 4
seyahat yasağı 1
Google 4
öğrenim kredisi 2
a101 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
pringles 3
taze sıkılmış meyve suyu 2
SON İLANLAR
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam