Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trafik kazası geçiren avukat hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baro temsilcisi Şeyhmus İnal hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|31 Mayıs 2020 21:21
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baro temsilcisi Şeyhmus İnal hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Barosu Siverek Temsilcisi avukat Şeyhmus İnal'ın (54) kullandığı 34 JF 0516 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10'uncu kilometresinde İsmail Sarısaç'ın (27) kullandığı 33 CDE 10 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan İnal ve Sarısaç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İnal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sarısaç ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
31 Mayıs 2020 21:26
|Ankara'da 'change otomobil' operasyonu: 5 gözaltı
31 Mayıs 2020 19:55
|Darp edilen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
31 Mayıs 2020 16:22
|Polise mukavemette bulanan şüpheli gözaltına alındı
31 Mayıs 2020 15:51
|500 lirayı görünce vazgeçti, 3 bin 150 lira ceza yedi
31 Mayıs 2020 14:58
|Atakan Arslan'ı şehit eden silahlı saldırgan gözaltında
31 Mayıs 2020 11:49
|Polisten 'Garaj' isimli yeni nesil operasyon: 5 gözaltı
31 Mayıs 2020 10:10
|Kadın öğretmen şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti
31 Mayıs 2020 06:40
|Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu
31 Mayıs 2020 02:13
|ASELSAN mühendisi trafik kazasında hayatını kaybetti
30 Mayıs 2020 21:54