97 yaşındaki emekli öğretmen vefat etti
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı vefat etti.
|31 Mayıs 2020 21:30
|Yazdır
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı vefat etti.
Yaşlılığa bağlı sağlık problemleri yaşayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı, yaşadığı Osmancık'a bağlı Çampınar Köyü'nde bu gün vefat etti. Merhumun, cenazesinin yarın Çampınar köyünde defnedilmesi bekleniyor.
'Son isteği yerine geldi'
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 5 aydır evinde istirahat eden ve "Son istediğim Vali beyi görmek" diyen Salim Savcı'yı evinde ziyaret etmiş ve hayır duasını almıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu
31 Mayıs 2020 20:19
|Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza
31 Mayıs 2020 19:29
|Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler
31 Mayıs 2020 19:13
|Sokağa çıkma izninde ekmek parası için yara bandı sattı
31 Mayıs 2020 18:41
|Nouma'dan anlamlı Türk Polisi paylaşımı!
31 Mayıs 2020 18:26
|Fabrikada sosyal mesafe ihlaline karşı alarmlı baret
31 Mayıs 2020 18:20
|'İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor
31 Mayıs 2020 18:12
|'Günleri karıştırdım' dedi, cezadan kurtulamadı
31 Mayıs 2020 17:28
|İSG: Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek
31 Mayıs 2020 17:20
|Vatandaş'ın muhtar tarafından darp edildiği iddiası
31 Mayıs 2020 17:17