CTE, daha önce verilen idari izinleri sonlandırdığını duyurdu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) daha önceki genelgelere dayalı olarak verilen idari izinlerin sonlandırıldığını açıkladı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önceki genelgelere dayanılarak hamile, süt izni kullananlar, engelli çalışanlar ve eşi sağlık personeli olanlara verilen idari izinlerin 1 Haziran 2020'den geçerli olmak üzere sonlandırıldığına dikkat çekildi.

CTE yazısında, 1 Haziran'dan itibaren, sadece yöneticiler hariç olmak üzere, hastalığı olup olmadığına bakılmaksızın 60 yal üstü personel ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastaların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir.

Memurlar.net'in Notu: CTE Genel Müdürlüğünün yazısında, kronik hastalıklar olarak "organ nakli olanlar, insülin kullanımı zorunlu olan diabet, kanser, astım, KOAH, ileri düzeyde kalp hastalığı ve kronik böbrek yetersizliği rahatsızlığı bulunanlara" idari izin verileceği belirtilmiştir.

Ancak, CTE'nin yazısı 30 Mayıs tarihli olup, düne aittir. Sağlık Bakanlığı, hangi hastalıkların kronik hastalıklar olarak sayılması gerektiğini 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle e-Nabız'dan yayınlamıştır. Sağlık Bakanlığının bugün yayımladığı liste doğrultusunda CTE Genel Müdürlüğü idari izin yazısını revize edecektir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı liste için tıklayınız.