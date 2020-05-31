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Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Doğa turizmi ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren Doğu Karadeniz yaylaları, normalleşme süreci kapsamında misafirlerini kısa süre içerisinde yeniden ağırlayacağı günleri bekliyor.
 31 Mayıs 2020 22:42
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Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, yeşilin binbir tonuyla kaplı yaylaları ve diğer tabii güzelliklerinin yanı sıra kültürel ve tarihi yapısıyla da doğaseverlere yılın her mevsimi seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Ulaşım olanaklarının artması ve gelişen konaklama imkanlarıyla ziyaretçilerine keyifli tatil fırsatı sunan yaylalar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bu dönemde tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nda da havaların ısınmasıyla birbirinden farklı renk tonlarında eşsiz manzaralar oluştu.

"Misafirlerimizi ağırlayacağımız günleri bekliyoruz"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede dağ ve yayla turizminin öneminin son yıllarda giderek arttığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle her yerde olduğu gibi ilçede de bazı tedbirler alındığını, bu nedenle yerli ve yabancı turistleri henüz ağırlamaya başlamadıklarını belirten Beşel, "Kadıralak başta olmak üzere Erikbeli ve Sazalan gibi önemli yaylalarımız bulunuyor. Özellikle Kadıralak Yaylası'nda nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri doğa tutkunlarını cezbediyor. Buraya gelen insanlar hem fotoğraf çekiyor hem de yayla ortamında aileleriyle birlikte adeta huzuru buluyorlar." dedi.

Osman Beşel, bu yıl dünya genelinde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin bu güzelliklerden mahrum kaldığının altını çizerek, "Koronavirüsün bir an önce hayatımızdan çıkması, herkesin olduğu gibi bizim de en büyük temennimiz. Normalleşme süreciyle birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

İlçede turizm açısından önemli potansiyele sahip yaylalarda mevsim çiçeklerinin açmaya başladığına işaret eden Beşel, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerden büyük bir ilgi beklediklerini dile getirdi.

Doğu Karadeniz yaylalarında yaklaşık 6 ay konaklayacak besicilerin göç yolculuğu ise kısa süre sonra başlayacak.
Anadolu Ajansı
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