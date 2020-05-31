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Erdoğan: Sigaraya vergiyi bindireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara tiryakilerinin ne söylediğine bakmadan sigaraya vergi koymaya devam edeceklerini söyledi.
 31 Mayıs 2020 23:34
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Erdoğan: Sigaraya vergiyi bindireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tütüne Hayır Günü etkinliğinde gençlerle yaptığı konuşmada sigaraya getirilen vergiler konuşuldu.

Gençlerden birinin sigaraya "Sağlık Vergisi" getirilmesini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki kararlılığını anlattı.

"SİGARA MÜPTELASI OLAN VATANDAŞLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ.."

Erdoğan, "Biz vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü, sigara yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz, sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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