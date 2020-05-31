1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecektir.
 31 Mayıs 2020 23:46
Yazdır
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecektir.

*Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

428 YERLEŞİM YERİNDEN KARANTİNA KALKTI

*Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669' dur.

Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT UYARISI

*Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

*Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, 'kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı - sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

*Kontröllü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz. Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz.

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sağlık politikası' paylaşımı
01 Haziran 2020 00:21		 1 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2020 00:02
Erdoğan: Sigaraya vergiyi bindireceğiz
31 Mayıs 2020 23:34		 Bakan Soylu: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2020 22:50
Bursa Valisi'nden olaylarla ilgili açıklama
31 Mayıs 2020 22:40		 Bakan Soylu: Polisimizi hedef gösterenler, mutlu musunuz?
31 Mayıs 2020 21:47
Vaka sayısında bugüne kadarki en düşük sayı görüldü
31 Mayıs 2020 20:35		 Atina hükümetinden insanlığa '200 kilometrelik' bariyer!
31 Mayıs 2020 20:29
Erdoğan: Eğlence mekanları bir süre daha kapalı kalacak
31 Mayıs 2020 19:38		 Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bakan Koca yanıtladı
31 Mayıs 2020 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:21 - Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı01:19 - İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanıyor01:05 - Sağlık kurumu çalışanlarının toplu taşıma ve misafirhaneden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı00:22 - Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor00:21 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sağlık politikası' paylaşımı00:19 - THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin00:12 - PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama00:08 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek00:03 - Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
00:02 - 1 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması23:34 - Erdoğan: Sigaraya vergiyi bindireceğiz23:10 - Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı22:59 - Lokantacılar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor22:50 - Bakan Soylu: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi22:42 - Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor22:40 - Bursa Valisi'nden olaylarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yeni normalleşme sürecinde, korona tedirginliğiniz devam ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek
Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor
THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin
1 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık kurumu çalışanlarının toplu taşıma ve misafirhaneden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sağlık politikası' paylaşımı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 3
abd'de yayılan olaylar 5
tutun kolonyasi 2
bugün yazasım yok 3
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
a101 1
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
01.06.2020 spor salonlarının açılması 1
öğrenim kredisi 2
sansür 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam