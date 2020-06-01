PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
|01 Haziran 2020 00:12
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 2020/8 sayılı Genelge sonrasında, PTT Genel Müdürlüğü, idari izinleri düzenleyen kurumsal düzeydeki genelgeyi 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle birimlere gönderdi.
PTT Genel Müdürlüğü, son iki gündür kronik hastalıklar konusunda yaşanan sorunu çözebilmek için 3 maddelik bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamaya göre, hastalığı, Sağlık Bakanlığının yayımladığı
listede yer alanlar, durumlarını
- e-Nabızdan alacakları barkodlu belge,
- turkiye.gov.tr adresinden alınacak ilaç raporu veya
- herhangi bir sağlık kurumundan aldığı belge ile
ispatlayabilecektir.
Ancak hastalığın her halükarda Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yayımladığı listede yer alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı liste için tıklayınız.
İşte PTT'nin yazısı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin
01 Haziran 2020 00:19
|Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek
01 Haziran 2020 00:03
|CTE, daha önce verilen idari izinleri sonlandırdığını duyurdu
31 Mayıs 2020 22:30
|Çay üreticileri ve işçilerine test yapılmaya devam ediliyor
31 Mayıs 2020 22:26
|64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
31 Mayıs 2020 21:13
|Düzce'de işçi alımı kurası canlı yayınlanacak
31 Mayıs 2020 20:06
|Astım, kronik hastalıklar listesinde yer almadı
31 Mayıs 2020 19:49
|MSB, Mehmetçiklerin evlerine intikaline ilişkin detayları paylaştı
31 Mayıs 2020 19:01
|Bayram ziyareti sonrası, 70 haneli köy karantiya alındı
31 Mayıs 2020 17:45
|İki ülke arasında vizesiz seyahat 90 güne çıktı
31 Mayıs 2020 17:15