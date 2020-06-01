PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama

Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 2020/8 sayılı Genelge sonrasında, PTT Genel Müdürlüğü, idari izinleri düzenleyen kurumsal düzeydeki genelgeyi 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle birimlere gönderdi.

PTT Genel Müdürlüğü, son iki gündür kronik hastalıklar konusunda yaşanan sorunu çözebilmek için 3 maddelik bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, hastalığı, Sağlık Bakanlığının yayımladığı listede yer alanlar, durumlarını

- e-Nabızdan alacakları barkodlu belge,

- turkiye.gov.tr adresinden alınacak ilaç raporu veya

- herhangi bir sağlık kurumundan aldığı belge ile

ispatlayabilecektir.

Ancak hastalığın her halükarda Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yayımladığı listede yer alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı liste için tıklayınız.

İşte PTT'nin yazısı