THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin

GAYRİ RESMİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPAN İŞGÜZAR BÜROKRATLAR Anayasa Mahkemesi hem 657 sayılı Kanundaki hem de 399 sayılı KHK'daki güvenlik soruşturması yapılmadan atama yapılamayacağı hükmünü iptal etti. Etti etmesine de sonuç hiç te değişmedi. Eski hamam eski tas.