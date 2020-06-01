THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanlarına sefer saatlerinden en geç 3 saat öncesinden gelinmesini istedi.
|01 Haziran 2020 00:19
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanlarına sefer saatlerinden en geç 3 saat öncesinden gelinmesini istedi. İşte Ekşi'nin açıklaması:
Seferler Başlıyor!
Birbirimize lütfen yardımcı olalım:
1- Lütfen havalimanına sefer saatinden en geç 3 saat öncesinden bulunun
2- Check-in, sefer saatine 60 dk kala kapanacak
3- Uçak içine tek parça maks.4 kg el çantası (40*30*15 cm) kabul edilecek. 4 kg bagaja ilave olacak
4- Sizlere biniş sırasında (maske ve antiseptik mendil olan )Hijyen kiti vereceğiz
5-Şimdilik ikramımız sadece su olacak
6- Lounge'larımız şimdilik hizmet veremeyecek.
7- Uçağa biniş inişler gruplar halinde ve sırasına göre yapılacak. Lütfen uyalım.
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