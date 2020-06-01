Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor
Korona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.
|01 Haziran 2020 00:22
|Yazdır
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
9 BİN 877 KİŞİYE İŞLEM
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
01 Haziran 2020 01:25
|Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı
01 Haziran 2020 01:21
|İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanıyor
01 Haziran 2020 01:19
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Haziran 2020 00:08
|Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
31 Mayıs 2020 23:10
|Pazartesi işe döneceklere 'ortak alan kullanımı' uyarısı
31 Mayıs 2020 22:22
|97 yaşındaki emekli öğretmen vefat etti
31 Mayıs 2020 21:30
|Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu
31 Mayıs 2020 20:19
|Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza
31 Mayıs 2020 19:29
|Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler
31 Mayıs 2020 19:13