1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi.
 01 Haziran 2020 00:22
Yazdır
Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

9 BİN 877 KİŞİYE İŞLEM

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51 bin 669'dur." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
01 Haziran 2020 01:25		 Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı
01 Haziran 2020 01:21
İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanıyor
01 Haziran 2020 01:19		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Haziran 2020 00:08
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı
31 Mayıs 2020 23:10		 Pazartesi işe döneceklere 'ortak alan kullanımı' uyarısı
31 Mayıs 2020 22:22
97 yaşındaki emekli öğretmen vefat etti
31 Mayıs 2020 21:30		 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sorusu merak konusu oldu
31 Mayıs 2020 20:19
Plakasız motosiklet ile gezen 2 gence 11 bin TL ceza
31 Mayıs 2020 19:29		 Sokağa çıkma izninde cemaatle namaz hasretlerini giderdiler
31 Mayıs 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:21 - Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı01:19 - İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanıyor01:05 - Sağlık kurumu çalışanlarının toplu taşıma ve misafirhaneden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı00:22 - Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor00:21 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sağlık politikası' paylaşımı00:19 - THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin00:12 - PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama00:08 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:03 - Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek00:03 - Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
00:02 - 1 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması23:34 - Erdoğan: Sigaraya vergiyi bindireceğiz23:10 - Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan, Bursa'da şehit olan polis memuru için taziye mesajı22:59 - Lokantacılar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor22:50 - Bakan Soylu: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi22:42 - Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor22:40 - Bursa Valisi'nden olaylarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yeni normalleşme sürecinde, korona tedirginliğiniz devam ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Astsubay adayı öğrencilere TMH eğitimi verilecek
Yasaklar sona erdi: Yeni hayat başlıyor
THY: Uçağa binmek isteyenler 3 saat öncesinden gelsin
1 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık kurumu çalışanlarının toplu taşıma ve misafirhaneden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sağlık politikası' paylaşımı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Silahlı kavga ihbarına giden Yunus ekibine zanlıların minibüsü çarptı: 2'si polis 7 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok muhabbet tez ayrılık getirir 4
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 3
yarın 3
küstün mü sorusu 1
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 3
ağzının ayarı olmamak 3
bugün yazasım yok 3
cuma sabahı 1
01.06.2020 sabahı 1
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 16 Personel alacak
Niğde Bağlama Belediyesi 1 muhasebeci alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam